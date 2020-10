Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini: rientra Ribery

VERSO ROMA-FIORENTINA CONVOCATI IACHINI – Domani alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico la compagine di Paulo Fonseca riceverà quella di Giuseppe Iachini, nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Due vittorie nelle ultime due partite per i toscani, che provengono dal successo di misura sull’Udinese per 3-2 di domenica scorsa e dal passaggio del turno in Coppa Italia nella vittoria per 2-1 sul Padova.

Convocati Iachini Roma-Fiorentina

Intanto il tecnico della viola ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la trasferta di domani: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Kouame, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Ponsi, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Venuti, Vlahovic.

