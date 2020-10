NOTIZIE AS ROMA LOMBARDO JUVENTUS – La pazienza e il silenzio, con queste due caratteristiche in punta di piedi si sono insediati a Roma Dan e Ryan Friedkin, uomini di poche parole per la stampa. Piano piano ogni tassello societario e dirigenziale verrà messo al proprio posto, ma non verrà fatto nell’immediato.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini: rientra Ribery

LEGGI ANCHE >>> Verso Roma-Cluj, assenza pesante all’Olimpico

AS Roma, in arrivo il sostituto di Longo

In attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo della Roma e se ci sarà anche un direttore tecnico, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è in arrivo il sostituto di Pantaleo Longo, il quale aveva rassegnato le sue dimissioni dopo l’errore nella consegna delle liste di Verona-Roma.

LEGGI ANCHE >>> Caso Verona-Roma, clamoroso Pantaleo Longo: vicino all’Hellas

Lombardo lascia la Juventus, destinazione Roma?

Proprio ieri tramite un comunicato ufficiale il club bianconero aveva reso nota la risoluzione consensuale del contratto con Maurizio Lombardo, General Secretary dei bianconeri. La rosea di oggi in edicola riporta come quest’ultimo è entrato in orbitaRoma sostituendo così Pantaleo Longo.