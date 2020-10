La Roma si prepara ad affrontare il prossimo impegno contro la Fiorentina con sempre meno uomini a disposizione a causa di vari problemi.

Non c’è da affrontare solo gli infortuni, l’ultimo quello di Santon, ma a preoccupare c’è anche la situazione legata al Covid. Al momento sono due i calciatori giallorossi fuori per positività. Proprio in questa fase della stagione, nella quale la sua squadra scende in campo praticamente ogni tre giorni, il tecnico portoghese avrebbe senz’altro voluto tutto l’organico a disposizione.

Roma, Fonseca aspetta novità per Calafiori e Diawara

Paulo Fonseca attende con ansia notizie su due suoi giocatori. Che ormai sono lontani dal campo da tempo, ovvoero Diawara e Calafiori. Come sottolinea Il Messaggero, il tecnico portoghese proprio in questo momento avrebbe avuto molto bisogno di questi due elementi nelle sue rotazioni. Ma entrambi sono stati fermati dalla positività al Covid-19 e per questo motivo non si possono fare delle previsioni sui loro rientri. Diawara è fuori dal 12 ottobre, Calafiori dal 17 ottobre. Sono già trascorse delle settimane dunque e la speranza è quella che possano tornare al più presto ad allenarsi con i compagni in vista del rientro in campo. Proprio lunedì prossimo – rivela il quotidiano – il centrocampista guineano si sottoporrà ad un nuovo tampone.



