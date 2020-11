Calciomercato Roma, le possibili mosse di gennaio

E’ già tempo di pensare al calciomercato per la Roma, visto che si avvicina il mese di gennaio e c’è bisogno di pianificare possibili innesti.

Nella rosa di Fonseca c’è ancora qualche margine di miglioramento, è possibile soprattutto l’arrivo di un trequartista per colmare il vuoto lasciato in extremis da Kluivert, specie se non arriveranno buone notizie circa il recupero di Pastore, ancora alle prese con il pronlema all’anca. Chiaramente bisognerà fare sempre attenzione al bilancio. Uno degli obiettivi del club è infatti anche quello di continuare ad abbassare il monte ingaggi. Quali saranno dunque le mosse a gennaio?

Calciomercato Roma, rinnovo per Mirante e occhi su Milik



Arek Milik, centravanti del Napoli, sembra destinato a cambiare aria a gennaio. Come riporta Il Corriere dello Sport è ai margini della squadra di Gattuso e deve puntare a trovare squadra al più presto per giocare, anche perchè gli Europei sono all’orizzonte e il calciatore non vuole perdere il posto in nazionale. Anche il club partenopeo punta a cederlo a gennaio per ricavarne una somma che altrimenti non ricaverebbe a giugno, quando il calciatore sarebbe libero di firmare a parametro zero. E c’è anche la Roma che continua a tenere d’occhio la situazione, seppur il polacco è nel mirino della Fiorentina e di diversi club della Premier. Sempre in attacco fari puntati su El Shaarawy, che potrebbe rientrare in giallorosso dopo che il trasferimento è saltato nell’ultimo giorno di mercato. L’intenzione del club è poi quella di rinnovare il contratto al portiere Mirante. Non è ancora iniziata una trattativa, ma la volontà delle due parti è quella di andare avanti insieme, per cui non dovrebbero esserci problemi. Mirante firmerà un nuovo contratto di un anno, con opzione per il secondo.



