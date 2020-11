Roma-Fiorentina: giallorossi avanti alla fine del primo tempo

E’ finito il primo tempo di Roma-Fiorentina match valido per la settima giornata del campionato di serie A. Dopo 45 minuti il risultato è 1-0 in favore della Roma.

Paulo Fonseca ha deciso di riconfermare Chris Smalling in difesa, dopo l’esordio stagionale dell’inglese nella sfida di Europa League contro il CSKA Sofia. A destra invece il tecnico portoghese ha preferito schierare Rick Karsdorp al posto di Bruno Peres.Fiorentina in campo con un centrocampo folto e la coppia d’attacco Callejon-Ribery.

LEGGI ANCHE –> Voti Milan-Roma 3-3: Karsdorp imbarazzante, bene Pellegrini

Roma-Fiorentina, Spinazzola fa centro

Nei primi dieci minuti la Roma subisce l’iniziativa e l’aggressività della Fiorentina, ma al 12′ lo scenario cambia. Su un rilancio di Mirante, Milenkovic e Martinez Quarta bucano l’intervento di testa provando a contrastare Dzeko a centrocampo, Spinazzola ne approfitta per lanciarsi da solo verso l’area di rigore e trafiggere Drągowski alla sua destra.

Da quel momento in poi la Roma sfiora più di una volta il raddoppio mettendo in seria difficolta il portiere viola in più di una occasione. Da segnalare soprattutto il doppio intervento dell’estremo difensore polacco, sui tentativi in rapida successione di Karsdorp e Mkhitaryan al minuto 37.