Roma-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Roma-Fiorentina, è tutto pronto allo stadio Olimpico per la gara tra i giallorossi e i viola valevole per la settima giornata del campionato di serie A 2020/21.

Il pareggio nel match di Europa League contro il CSKA Sofia ha lasciato un po’ l’amaro in bocca in casa Roma. Sarebbe importante quindi conquistare la vittoria per rasserenare in maniera immediata l’ambiente e anche continuare la striscia di risultati positivi. La Fiorentina è comunque un avversario temibile, in cerca di conferme dopo la vittoria contro l’Udinese ottenuta nello scorso turno.

Roma-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Dopo l’esordio in Europa League, ulteriore conferma nell’undici titolare per Chris Smalling, che insieme a Mancini e Ibanez comporrà la linea difensiva giallorossa. Turno di riposo quindi per Kumbulla. A destra Fonseca preferisce Karsdorp a Bruno Peres, mentre in attacco Pedro e Mkhitaryan affiancheranno Edin Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Mirante;Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

FIORENTINA: