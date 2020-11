Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: pochi dubbi per Fonseca

Roma-Fiorentina è uno dei match in programma domenica 1 novembre per la sesta giornata di serie A. Le probabili formazioni.

Per i giallorossi di Fonseca un altro duro impegno in questo periodo nel quale praticamente la Roma sta scendendo in campo ogni tre giorni, visti anche gli impegni in Europa League. All’Olimpico arriva infatti l’ambiziosa Fiorentina del patron Commisso, che con un programma pluriennale vuole riportare i viola tra le big della serie A. La squadra affidata a Iachini è il mix di talenti ed elementi esperti come Ribery e Callejon, attaccanti che fanno davvero la differenza.

Ci sono pochi dubbi di formazione in casa giallorossa. In difesa Smalling torna a giocare in campionato dall’inizio, il ballottaggio è tra Ibanez e Kumbulla. Il brasiliano è favorito, anche perchè più “fresco” rispetto all’albanese. Sulla fascia destra Santon è out, Bruno Peres pare essere in vantaggio su Karsdorp. In attacco Dzeko sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan. Nella Fiorentina Callejon potrebbe partire dalla panchina. Lirola pare designato a giocare a destra, in avanti Ribery con Kouamè.

Roma-Fiorentina le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.