CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Continuano a passare giorni, settimane, ma in casa giallorossa non si vede ancora il nuovo direttore sportivo. Pazienza, calma, ma soprattutto lavorare in silenzio le principali caratteristiche della nuova proprietà americana targata Friedkin. Intanto però arrivano alcune indiscrezioni su contatti e incontri avuti dai proprietari della Roma.

Direttore sportivo Roma, incontro con Campos

Come riportato da ‘Il Romanista’, nonostante i tanti nomi in ballo usciti in queste ultime settimane, la persona in cima alla lista è quella di Luis Campos, legato però ancora al Lille. Nonostante il silenzio, però si sta muovendo molto Dan Friedkin, a caccia proprio di quel profilo che tanto manca alla Roma, richiesto nei giorni scorsi anche dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Ol grande capo giallorosso in questo suo girovagare europeo, ha fatto una tappa anche in Portogallo, probabilmente a Lisbona, dove avrebbe incontrato proprio Campos.

Roma Campos, ecco la novità

Il dirigente è ai ferri corti con il Lille, club con il quale è legato da un contratto di consulenza. Proprio per questo, vista la volontà di uscire dal contratto stesso, secondo quanto secondo alcune fonti di solito molto bene informate, i legali della famiglia Friedkin hanno avuto copia del contratto con l’obiettivo di trovare una via legale per consentire a Campos di liberarsi dal Lille. Qualora si dovesse concludere la trattativa, si starebbe pensando anche ad una promozione di De Sanctis come uomo di campo a Trigoria delegato alla prima squadra e non più soltanto alle giovanili.