Roma, Francesco Totti è risultato positivo al coronavirus

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è risultati positivo al coronavirus, secondo quanto riportato da Ansa.

Francesco Totti è risultato positivo al tampone del coronavirus. La notizia della positività dell’ex capitano della Roma è stata confermata all’ANSA da una persona vicina all’ex numero dieci. Secondo il sito deel “Corriere della Sera” Totti, che ha perso recentemente a causa del coronavirus il padre Enzo – precedentemente ricoverato allo Spallanzani di Roma – avrebbe accusato solo qualche linea di febbre ma ora starebbe già meglio. Da confermare invece la notizia sulla positività della moglie Ilary Blasi, che non avrebbe comunque sintomi.

Francesco Totti, l’addio a Gigi Proietti

Nonostante questi giorni difficili, Totti ha voluto rendere omaggio a Gigi Proietti, scomparso nelle scorse ore. Lo storico capitano della Roma ha affidato al “Foglio” il suo ricordo per la scomparsa dell’amico: “Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata”.



