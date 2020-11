NOTIZIE AS ROMA LONGO AL VERONA – Non è passato sicuramente inosservato l’errore grossolano commesso dalla società giallorossa nella prima giornata di Serie A, quando a seguito di un ricorso dell’Hellas Verona, la Roma si è vista togliere il punto dal campo dopo lo 0-0 del Bentegodi per aver sbagliato ad aver inserito in lista Amadou Diawara.

Nei giorni successivi a quanto era accaduto, era arrivata addirittura un’indiscrezione clamorosa che vedeva il dimissionario Pantaleo Longo essere molto vicino proprio al club scaligero. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, l’ex dirigente giallorosso ha fimato un contratto di 3 anni che lo legherà proprio al Verona. Atteso, dunque, nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale.

