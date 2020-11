La Roma ha portato a casa i tre punti contro la Fiorentina nel match della sesta giornata di serie A e la classifica adesso sorride.

Certo crescono anche i rimpianti per il ko a tavolino arrivato contro il Verona all’esordio per un errore burocratico, ma è d’obbligo sottolineare come la formazione giallorossa non perda da quattordici partite e che Paulo Fonseca sembra aver trovato davvero l’assetto giusto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, trovato l’accordo: rinnovo vicino per il calciatore

Roma, Karsdorp ok, bene difesa e tridente

Come sottolineano anche i voti del Corriere dello Sport nelle pagelle giallorosse, Paulo Fonseca può essere soddisfatto per la prova della difesa, che con Smalling ha trovato ancor più sicurezza. La crescita di Ibanez è davvero impressionante. A destra Karsdorp ha offerto una prestazione davvero convincente e si candida al posto da titolare sulla fascia destra. Certamente però dovrà migliorare la sua tenuta fisica. Il tecnico portoghese gongola anche per il rendimento dell’attacco. Dovrà essere bravo a gestirne al meglio le energie, ma Mkhitaryan, Pedro e Dzeko fanno davvero la differenza. Non una giocata banale e la capacità di incidere con il loro talento. Ora non c’è tempo però per gioire, all’orizzonte c’è già un’altra sfida.



LEGGI ANCHE — I voti di Roma-Fiorentina 2-0, Spinazzola straripante, quante sorprese