Calciomercato Roma, Florenzi parla del suo futuro

La Roma lo ha ceduto in prestito al Psg, anche se sicuramente nel modulo di Fonseca come esterno destro avrebbe avuto l’occasione di essere protagonista.

Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Florenzi, che dopo aver lasciato la Roma a gennaio con destinazione Valencia ha scelto nuovamente l’estero per giocare con continuità. La chiamata del Psg è di quelle prestigiose, una di quelle alle quali è impossibile dire di no. E il laterale destro ci ha messo davvero pochissimo a farsi apprezzare dai suoi nuovi tifosi, con prestazioni molto positive. Quale sarà alla fine della stagione dunque il suo futuro? Difficile dirlo oggi.

Calciomercato Roma, le parole di Alessandro Florenzi

Proprio l’ex capitano della Roma ha parlato, tra le altre cose, anche del suo futuro nel corso di una intervista a Radio Montecarlo, nell’ambito della trasmissione “Top of the foot”. Ma il jolly della nazionale azzurra non ha dato grandi indicazioni.”Per il momento non penso al futuro – ha detto – Adesso la mia squadra è il Psg, qui mi trovo bene ma rispetto anche il mio passato e quello che ho fatto prima di arrivare fin qui. Adesso penso a dare il massimo per il Psg fino alla fine della stagione, e poi si vedrà” le parole di Florenzi. Che per adesso si gode il momento sicuramente positivo nella sua esperienza in terra francese.



