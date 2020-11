La Juventus continua a guardare in casa Roma per cercare rinforzi importanti e ha proposto uno scambio per gennaio

Le condizioni fisiche di Chiellini e le prestazioni non sempre convincenti di Bonucci stanno inducendo la Juventus a monitorare il mercato in cerca di rinforzi importanti in difesa. Detto che la coppia Demiral-De Ligt sembra in grado di garantire un futuro roseo alla squadra bianconera, ci sono calciatori che piacciono molto alla dirigenza torinese e che potrebbero far cambiare le gerarchie. Uno dei nomi che piace da tempo a Paratici e il suo staff riguarda proprio la Roma.

Calciomercato Roma, no alla Juve per uno scambio

Secondo ‘calciomercatoweb.it’, infatti, il club zebrato non avrebbe perso di vista Roger Ibanez. In vista di gennaio, avrebbe addirittura proposto uno scambio alla pari con Demiral, ottenendo però una risposta negativa dalla dirigenza giallorossa. Il brasiliano sta disputando un’ottima stagione e la Roma nono vuole privarsi di lui, come testimoniano anche i due di picche rifilati ad ottobre a Leicester e Tottenham.

