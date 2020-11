La Roma torna sul campo oggi per preparare la partita di Europa League contro il Cluj di giovedì sera, altro match da disputare in questo fitto periodo.

I giallorossi hanno 4 punti in classifica e l’obiettivo è quello di riuscire a trovare al più presto il pass per il turno successivo. Fonseca ha fatto delle scelte ben precise, in Europa League i big rifiateranno e giocherà chi finora lo ha fatto di meno. Anche per far sì che tutti gli elementi della rosa possano avere un buon minutaggio nelle gambe per essere protagonisti pure in campionato. Ci vorrà l’apporto di tutti per puntare al piazzamento nella prossima Champions League.

Roma, fiducia in Borja Mayoral

Giovedì sera dunque spazio al “blocco spagnolo”, visto che in campo ci saranno Pau Lopez, Villar, Carles Perez e Borja Mayoral. Ed è proprio quest’ultimo a essere sotto la lente di ingrandimento. Scelto per il ruolo di vice-Dzeko, magari con l’obiettivo di mettere in difficoltà Fonseca, per adesso l’ex Real Madrid sta facendo davvero fatica. Non ha inciso quando è stato schierato in Europa e l’impressione è che manchi ancora un po’ di sintonia con i compagni. Ad ogni modo la fiducia nei suoi confronti è massima e la Roma è pronto ad aspettare una sua crescita.



