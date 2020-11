By

NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO PASTORE – L’ultima notizia relativa alle condizioni del giocatore argentino è dello scorso 28 ottobre, quando era tornata a bazzicare a Trigoria l’idea sulla possibilità di rescissione del contratto per l’ex del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> La FIGC apre un’inchiesta sulla Lazio per eventuali violazioni ai protocolli Covid-19

LEGGI ANCHE >>> Roma, contro il Cluj i veri dubbi sulle corsie esterne

Calciomercato Roma, Pastore vicino al rientro

Proprio poche ore fa è tornato a parlare il suo agente, Marcelo Simonian, il quale ai microfoni di ‘laroma24.it‘, ha annunciato una sorpresa in vista del rientro dell’argentino: “Il giocatore tornerà a disposizione la prossima settimana”. Il centrocampista classe ’89 dopo l’operazione di poco più di due mesi fa esatti, con intervento di artroscopia all’anca sinistra, avvenuta a Barcellona dal Professor Marc Tey, non sembra vedere ancora la luce in fondo al tunnel.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, altra doccia fredda per il direttore sportivo

Rescissione Pastore, le ultime

Lo stesso agente del ‘Flaco’ ha confermato anche che il suo assistito è in Spagna: “È vero che Javier è ora in Spagna con l’autorizzazione della società”, ma ha smentito categoricamente poi la possibilità della rescissione del contratto: “Non è assolutamente vero”.