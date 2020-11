Roma, rientro importante per Fonseca: pronto per domenica

L’allenatore della Roma Fonseca può sorridere per il rientro di Amadou Diawara, guarito dal coronavirus: domenica sarà a disposizione e rappresenta un’opzione in più per il centrocampo.

La Roma sta attraversando un ottimo periodo di forma ma Fonseca in alcuni ruoli nell’ultimo periodo ha dovuto utilizzare sempre gli stessi calciatori a causa di un paio di assenze per coronavirus. Si tratta di Amadou Diawara e Riccardo Calafiori. Se per il secondo c’è ancora da aspettare, Diawara è quasi pronto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri il centrocampista ha finito i 21 giorni di isolamento dopo la positività al coronavirus (si era contagiato nel ritiro della Guinea in Portogallo lo scorso 12 ottobre) e, come da protocollo ministeriale, da oggi può tornare “libero”.

Il centrocampista dovrà sottoporsi a dei test in grado di accertare tempi e modi del rientro in campo. L’obiettivo è quello di essere in panchina a Genova, in modo tale da essere poi pronto dopo la sosta.

LEGGI ANCHE –>Roma, contro il Cluj i veri dubbi sulle corsie esterne

Roma, oggi il ricorso per il caso Diawara

Intanto oggi si sta discutendo il ricorso presentato dalla Roma per la sconfitta a tavolino contro il Verona. In cui proprio Diawara, naturalmente non per colpe sue, è al centro della questione. Il club giallorosso è stato punito per il mancato inserimento del centrocampista nella lista Over della Serie A, la Roma punta ad essere assolta riconoscendo l’errore ma puntando sulla buonafede e l’assenza di dolo. La sentenza arriverà nel pomeriggio.