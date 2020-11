Alla vigilia di Roma-Cluj, Paulo Fonseca deve gestire diverse situazioni delicate anche in ottica campionato

In attesa della classica conferenza stampa della vigilia (ore 14 insieme a Bruno Peres), Paulo Fonseca ha diretto in mattinata l’allenamento di rifinitura in vista di Roma-Cluj. Oltre a Carles Perez, che verrà valutato giorno per giorno dopo lo stop di ieri, l’allenatore portoghese dovrà monitorare con attenzione anche altre situazioni. Alla seduta odierna, ad esempio, Karsdorp e Mirante hanno lavorato a parte. Se per il portiere era previsto il classico turno di riposo in favore di Pau Lopez, portiere di coppa, il terzino olandese era inserito invece come possibile titolare insieme a Bruno Peres per far rifiatare Spinazzola.

Roma-Cluj, Mirante e Karsdorp a parte: le ultime

In caso di forfait dell’olandese, Spinazzola sarà costretto a fare gli straordinari, così come Pellegrini sulla trequarti, a men che Fonseca non decida di lanciare dal primo minuto Nikola Zalewski, trascinatore della Primavera con 6 gol e 2 assist in 6 partite di campionato. In attacco, nuova chance per Borja Mayoral, nella speranza che lo spagnolo questa volta sappia sfruttarla.

