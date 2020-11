La Roma stava per cederlo meno di un anno fa, adesso Leonardo Spinazzola è diventato indispensabile per l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca.

Nello scorso mercato invernale il laterale sinistro sembrava essere ad un passo dall’Inter nell’ambito dello scambio per Politano, ma questa trattativa saltata sicuramente adesso è solo un lontano ricordo. Perchè con il passare dei mesi Spinazzola ha conquistato sempre più la fiducia del tecnico. Il cambio di modulo sembra essere il vestito adatto per l’ex calciatore della Juventus, che certo deve anche guardarsi le spalle ma può mettere in evidenza le sue qualità offensive. Per lui sono previsti anche gli straordinari in Europa League in questa prima parte di stagione nella quale è stato sempre un punto fermo della formazione giallorossa.

LEGGI ANCHE –>Roma, contro il Cluj i veri dubbi sulle corsie esterne

Roma, in campionato Spinazzola sempre presente

Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, Spinazzola infatti è stato titolare in sette delle otto partite fin qui giocate dalla Roma. E quando non è partito dal primo minuto, Fonseca lo ha inserito nell’intervallo. Mai sostituito in campionato, in questa fase è molto impegnato anche perché il suo “vice” Calafiori è stato frenato dal Covid. Ma l’impressione è che Fonseca non possa più fare a meno della sua corsa e anche di una qualità sempre crescente e certificata anche dall’azione che ha portato al suo primo gol contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, doccia fredda per il direttore sportivo