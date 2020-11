Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Cluj all’Olimpico, ma gli occhi degli osservatori scruteranno anche un altro campo

Ancora alle prese con la ricerca del nuovo direttore sportivo, la Roma non vuole perdere di vista la costruzione della rosa e in vista di gennaio continua a monitorare diversi profili. Una delle principali carenze messe in mostra in questo avvio di stagione riguarda sicuramente la fascia destra, dove Bruno Peres, Karsdorp e Santon non sembrano in grado di regalare garanzie a lunga gittata, vuoi per caratteristiche tecnico-tattiche, vuoi per le condizioni fisiche altalenanti. Non a caso, già nelle ultime settimane della scorsa sessione, il club giallorosso aveva fatto un tentativo per Diogo Dalot, accasatosi poi al Milan. A proposito dei rossoneri, uno dei profili che piace maggiormente a Trigoria è proprio un avversario di Ibra e compagni in Europa League.

Calciomercato Roma, a destra piace Celik

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, piace moltissimo Zeki Celik. Titolare inamovibile nel Lille, il 23enne turco ha già collezionato due gol e un assist in dieci presenze complessive stagionali. Sotto contratto fino al 2023 con i francesi, il calciatore viene valutato circa 15-20 milioni di euro e prima di fare mosse ufficiali ci sarà bisogno di mettere a segno qualche cessione. Nel luglio del 2018 Luis Campos, principale candidato per il ruolo di ds giallorosso, lo portò in Francia per 2,5 milioni di euro.

