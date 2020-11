EUROPA LEAGUE FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CLUJ – Dopo il passo falso di giovedì scorso, dove la compagine di Paulo Fonseca non è andata oltre allo 0-0 contro il CSKA Sofia, i giallorossi si vorranno rifare e provare a scappare in vetta solitaria alla classifica del Girone A.

Alle ore 18:55 andrà in scena all’Olimpico la terza partita della fase a gironi di Europa League, la seconda nella capitale, con la Roma che riceverà il Cluj. Entrambe sono appiate in testa a 4 punti con una vittoria e un pareggio, ma i padroni di casa questa volta non vogliono steccare. La formazione romena è in grande emergenza, visto che come annunciato dallo stesso allenatore Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano, ci saranno massimo 14-15 giocatori a disposizione.

Formazioni ufficiali Roma-Cluj

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkitharyan, Borja Majoral.

A disp.: Boer, Mirante, Karsdorp, Jesus, Smalling, Milanese, Tripi, Zalewski, Pellegrini, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.

A disp.: Sandomierski, Păun, Pereira, Latovlevici, Joca, Cârnaţ

All.: Petrescu