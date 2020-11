La Roma questa sera è ormai pronta per affrontare il Cluj nella terza giornata di Europa League e potrebbero esserci diverse novità tra i convocati.

Non è un mistero che l’allenatore portoghese in Europa dia spazio a chi ha giocato di meno, ma è anche pronto ad alimentare quella linea verde sulla quale crede tanto. Non c’è Calafiori a disposizione in questa fase della stagione, ma è pronto a far scendere in campo o quantomeno far respirare l’aria della prima squadra ai ragazzi della Primavera di De Rossi che più si stanno mettendo in luce.

Roma, spazio ai giovani contro il Clj

Come riporta Il Corriere dello Sport questa sera si potrebbero vedere all’opera dei giovani nel corso del match contro i romeni. Fonseca ha fatto inserire nella losta B consegnata all’Uefa altri due ragazzi del 2002, ovvero l’ala Riccardo Ciervo e il centrocampista Filippo Tripi. Il primo sarà assente per infortunio mentre il secondo potrebbe far parte dell’elenco dei convocati che verrà presto diffuso. I due fanno compagnia ad altri elementi della Primavera come il portiere Boer e i centrocampisti Zalewski e Milanese. Elementi sui quali la società punta tantissimo e che potrebbero anche trovare spazio nel finale odierno, considerando che le opzioni sulla trequarti non sono tante visto il forfait di Carles Perez. E’ soprattutto su Zalewski che i fari saranno puntati, visto che l’italo-polacco fin qui ha segnato 6 gol in 6 partite.

