Roma-Cluj, le probabili formazioni: pochi dubbi per Fonseca

Roma-Cluj è il match di Europa League che si giocherà domani sera, giovedì 5 novembre. Ecco le ultime sulle probabili formazioni.

Continua il tour de force in questo periodo della squadra giallorossa di Paulo Fonseca, che ha 4 punti in classifica e che spera di chiudere al più presto il discorso qualificazione. Affronta il Cluj di Dan Petrescu, allenatore vecchia conoscenza del calcio italiano, e i romeni si presentano a questa sfida con molti problemi di formazione. Portare a casa i tre punti dunque appare una missione possibile, ma si dovrà giocare con grande intensità.

Nella Roma Fonseca prepara l’ennesima rivoluzione in formazione, anche se deve fare a meno di elementi importanti come Mancini, Santon, Diawara e Calafiori. Pochi i dubbi del portoghese. Pau Lopez gioca tra i pali, dietro riposa Smalling, mentre a destra chance per Bruno Peres con Spinazzola costretto a fare gli straordinari a sinistra. In attacco non c’è Dzeko, gioca un Borja Mayoral che deve dimostrare il suo valore. Il Cluj si presenta con un 4-2-3-1 nel quale Petrescu chiederà molto sacrificio agli attaccanti esterni. In campo anche Rondon, l’uomo più pericoloso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, doccia fredda per il direttore sportivo

Roma-Cluj le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Vinicius, Burca, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.