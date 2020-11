Roma-Cluj, Villar: “Lavoro per essere importante per la squadra”

Missione compiuta per la Roma. La squadra di Paulo Fonseca non ha avuto problemi in Europa League contro il Cluj incassando tre punti davvero preziosi.

Il risultato già dice tutto. Un 5-0 rotondo a favore di una Roma che è partita a mille e ha già messo in cassaforte il match nel giro di poco più di mezzora. Subito in rete Mkhitaryan, quindi il raddoppio di Ibanez e il tris firmato da Borja Mayoral, al suo primo sigillo in giallorosso. Nella ripresa prima Pedro e poi ancora Mayoral hanno arrotondato il punteggio.

Roma-Cluj, le parole di Villar

Ancora una volta Fonseca ha schierato titolare in coppa Gonzalo Villar. E lo spagnolo ha ripagato la fiducia con un’altra prestazione positiva. “Noi spagnoli ci stiamo inserendo bene, siamo felici che tutto stia andando per il verso giusto. – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, ho giocato in una posizione diversa ma mi sono trovato bene”. Il centrocampista si gode il buon momento. “Mi manca ancora molto per arrivare al massimo del mio livello, ma lavoro tutti i giorni per arrivarci. Quando arrivi da un altro paese e trovi uno spogliatoio come questo, con tanti giocatori esperti che ti aiutano, tutto diventa facile. Noi lavoriamo per essere importanti per la Roma, anche se non sempre titolari. Sono qui per questo così come i miei compagni di squadra”.

