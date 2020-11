La Roma questa sera scenderà in campo in Europa League per affrontare il Cluj mentre la dirigenza americana continua nel suo lavoro di programmazione.

Dan e Ryan Friedkin non stanno certo lesinando gli impegni, in queste settimane sono stati molto presenti nella vita quotidiana della squadra. Nel mentre stanno mettendo mano a tutti i nodi che vanno sciolti al più presto. Dalla questione Borsa a quella stadio, senza dimenticare la necessità di individuare un nuovo direttore sportivo che si occupi delle vicende di calciomercato della società. I nomi che stanno circolando sono tantissimi nelle ultime settimane ma ora il cerchio sembra iniziare a chiudersi.

LEGGI ANCHE –>Roma, contro il Cluj i veri dubbi sulle corsie esterne

Roma, Campos da giugno? Ma ci sono altre ipotesi

Come sottolinea Il Corriere dello Sport l’unico candidato forte al momento è Luis Campos, che preso potrebbe lasciare il Lilla. Il portoghese non è intenzionato a lasciare la sua dimora di Montecarlo, almeno nei prossimi mesi, e sarebbe pronto ad una consulenza fino al prossimo mese di giugno. Friedkin spera che questo rapporto a distanza possa bastare almeno fino alla conclusione della stagione. Ma non ci sono garanzie e il presidente vuole assolutamente una persona che fisicamente stia vicino alla squadra. Per questo motivo Fienga ha proposto altri nomi come quelli di Piero Ausilio dell’Inter a Giovanni Sartori dell’Atalanta. Obiettivi comunque difficili.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, doccia fredda per il direttore sportivo