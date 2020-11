Ecco i voti di Roma-Cluj, partita di Europa League appena terminata e dominata dalla squadra giallorossa

Agevolata da una partenza a razzo, la Roma questa volta ha fatto valere la sua superiorità, tramortendo il Cluj sin dalle prime battute della partita. Il primo tempo si è concluso sul 3-0 grazie alle reti di Mkhitaryan, Ibanez e Borja Mayoral (autore anche del 4-0). Tante le note positive da segnalare, anche da parte di Pau Lopez e Bruno Peres, che continuano a sfruttare bene le occasioni concessegli da Paulo Fonseca. Unica nota veramente stonata la prestazione di Cristante, autore di troppi errori in fase d’uscita e peggiore in campo per i giallorossi. Nota di merito per Paulo Fonseca, che ha fatto esordire in prima squadra il giovane Milanese, autore dell’assist per il 5-0 di Pedro.

Tabellino e voti Roma-Cluj 5-0: Ibanez e Bruno Peres super

Ecco tabellino e voti di Roma-Cluj stilati dalla redazione di Asromalive.it:

ROMA: Pau Lopez 6.5; Fazio 6.5, Ibanez 8 (61′ Smalling 6.5), Kumbulla 6.5; Bruno Peres 7, Cristante 5 (73′ Milanese 7), Veretout 7 (46′ Pellegrini 6.5), Spinazzola 7 (46′ Juan Jesus 6); Villar 6.5, Mkhitaryan 7 (46′ Pedro 7); Borja Mayoral 7.5. A disp.: Mirante, Boer, Tripi, Zalewski, Dzeko. All. Fonseca 7.5.

CLUJ: Balgradean 5; Susic 4.5 (79′ Latovlevici sv), Manea 4.5, Ciobotariu 4, Camora 5.5; Itu 5 (46′ Pereira 6), Hoban 5, Djokovic 6; Rondon 5, Debeljuh 4 (67′ Carnat 5.5), Deac 5 (46′ Paun 6). A disp.: Sandomiersk, Joca,. All. Petrescu 4.

Arbitro: Jug.

Marcatori: 2’ Mkhitaryan, 24’ Ibanez, 34’ e 84′ Borja Mayoral, 89′ Pedro

Ammoniti: Oban, Carnat