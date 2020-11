Calciomercato Roma, il Psg vuole Florenzi a titolo definitivo

Calciomercato Roma, l’avventura di Florenzi in Francia è iniziata bene e il Psg già pensa di formulare l’offerta per acquistarlo a titolo definitivo.

Il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere ancora lontano da Roma. Attualmente l’ex capitano giallorosso si trova in prestito al Psg, dove ha iniziato bene la stagione andando anche a segno. Il rendimento è stato più che soddisfacente tanto che la dirigenza parigina, come riporta “Todofichajes“, sta già pensando all’offerta da fare alla Roma per acquistarlo a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE –> I voti di Roma-Cluj, Ibanez sontuoso

Calciomercato Roma, le cifre in ballo per Florenzi

A fine stagione Florenzi dovrebbe tornare alla Roma ma il suo futuro dovrebbe essere ancora lontano dal club giallorosso, soprattutto in caso di conferma dell’attuale allenatore Fonseca. Il portoghese ha detto in più occasioni che la partenza di Florenzi è stata dettata dalla volontà del calciatore, che con il cambio di modulo avrebbe fatto comodo nel ruolo di esterno destro. In caso di cambio di guida tecnica Florenzi potrebbe cambiare idea, ma il Psg vuole convincerlo a restare e accelerare i tempi. Già a gennaio potrebbe iniziare la trattativa con la Roma, con un’offerta di poco inferiore a 10 milioni di euro per ingaggiarlo a titolo definitivo. Oltre che dalla conferma o meno dell’allenatore, molto dipenderà anche dall’arrivo del nuovo direttore sportivo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League