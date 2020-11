Anche la Lazio deve fare i conti con il Covid, che purtroppo continua ad essere protagonista in tutta Italia prima ancora che nel mondo del calcio, con il numero dei contagi in costante aumento.

La notizia in casa biancoceleste è arrivata nella giornata odierna. Praticamente tutti i club del nostro campionato hanno dovuto fare i conti con la positività di alcuni elementi (ultima la Roma, che proprio poco fa ha rilevato la positività di Dzeko) e anche la società di Lotito fa parte della lista. E proprio a poche ore dalla partita di cartello della settima giornata contro la Juventus i test effettuati dal club non hanno dato buone notizie al tecnico Inzaghi che sarà costretto a schierare una formazione ancora una volta obbligata dalle disponibilità del momento.

Tre giocatori della Lazio positivi al Covid

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste avrebbe deciso di far effettuare i tamponi al Campus Biomedico di Roma anziché nel consueto laboratorio di Avellino dopo le polemiche scaturite negli ultimi giorni delle quali si è parlato molto. E non sono arrivate buone notizie per il club, visto che dai test è emersa la positività di tre calciatori. Positività che sono emerse anche dalle controverifiche dei tamponi. Non sono stati resi noti i nomi degli elementi positivi che tuttavia, stando così le cose, salteranno la partita di Juventus.