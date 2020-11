Roma-Cluj, Milanese ha ripagato la fiducia del club

La Roma si gode il 5-0 rifilato al Cluj in Europa League e anche la ottima prova del giovane Milanese, lanciato da Paulo Fonseca.

Nell’elenco dei convocati, e non è la prima volta, l’allenatore giallorosso ha voluto inserire i migliori prospetti della Primavera, con l’obiettivo di inserirli gradualmente in prima squadra. Una mossa del tecnico volta a valorizzare i ragazzi del settore giovanile, che storicamente ha sempre sfornato dei calciatori che hanno fatto sia nella Roma che in altre piazze italiane.

Roma-Cluj, Milanese regala l’assist per il 5-0

Nel secondo tempo del match di Europa League il tecnico giallorosso ha deciso di mandare in campo anche Tommaso Milanese, un altro gioiello della Primavera di Alberto De Rossi. Che ci ha messo davvero pochissimo ad entrare nel vivo con l’assist regalato a Pedro per il gol del 5-0. Una bella soddisfazione per questo ragazzo classe 2002, per tutto il settore giovanile giallorosso. “Continuerò ad allenarmi come ho sempre fatto sperando in altre occasioni” ha detto a Roma Tv il centrocampista. La sua presenza in campo è anche un messaggio inviato dall’allenatore agli altri giovani giallorossi in rampa di lancio. Quando ci sarà occasione e bisogno di loro, Fonseca sa bene di poter contare sul loro entusiasmo e sul loro talento.

