CORONAVIRUS AS ROMA DZEKO POSITIVO – All’indomani della gioia per la vittoria convincente arrivata in Europa League contro il Cluj, valido l’allungo in vetta solitaria nel Girone A, arriva una brutta notizia per Fonseca e per i tifosi giallorossi.

Dzeko positivo al Coronavirus

Dopo Amadou Diawara e Riccardo Calafiori, anche Edin Dzeko è risultato positivo al Covid-19. E’ lo stesso attaccante bosniaco, ieri a riposo, ad annunciarlo sul proprio profilo Instagram. Tegola importante per il tecnico giallorosso che dunque domenica allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi contro il Genoa non avrà a disposizione l’attaccante titolare. Spazio molto probabilmente a Borja Mayoral, autore di una doppietta ieri contro il Cluj.

