Roma-Cluj, Fonseca ha avuto una risposta importante

La Roma ha ottenuto un successo davvero brillante in Europa League contro il Cluj. Un 5-0 che lascia poco spazio ai dubbi sulla superiorità giallorossa.

Tre punti che consentono alla squadra di Fonseca di fare un altro bel passo avanti verso la qualificazione. Il traguardo minimo europeo non è molto distante e va dato merito al tecnico portoghese di dare spazio a tutti gli elementi della sua rosa. In Europa League ormai si può parlare di una Roma-bis, non formata da alternative ai titolari ma da calciatori che sono di pari livello ai compagni che giocano stabilmente in campionato. Tra le tante note positive senz’altro la prova di Borja Mayoral.

Roma-Cluj, la rivincita di Mayoral

Il blocco spagnolo della squadra giallorossa finora aveva dato risposte confortanti. Rigenerato Pau Lopez, con Pedro ormai leader dello spogliatoio e il duo Villar-Perez in crescita costante. L’unico che finora aveva steccato nelle due gare da titolare giocate era stato Borja Mayoral. Fonseca aveva chiesto tempo e fiducia per il centravanti ex Real Madrid e ha avuto ragione. Contro il Cluj ha infatti segnato una doppietta che senza dubbio rappresentano una bella iniezione di autostima per lui. Che vuole essere protagonista in Europa ma ora spera anche di trovare più spazio in campionato.

