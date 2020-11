Non c’è riposo per la Roma di Fonseca, che archiviata la vittoria in Europa adesso deve già iniziare a pensare al prossimo turno di campionato.

Il tecnico portoghese ha vissuto una settimana decisamente positiva. La sua squadra si sta esprimendo su alti livelli e contro il Cluj anche chi ha giocato di meno ha dato delle ottime risposte. Tutta la rosa è coinvolta nel progetto tecnico e questo garantisce all’allenatore anche la possibilità di avere più scelte in formazione. Domenica pomeriggio i giallorossi saranno ospiti del Genoa e proveranno a non interrompere la striscia di risultati utili consecutivi sul campo, in attesa che lunedì venga discusso il ricorso del match perso a tavolino contro il Verona.

LEGGI ANCHE –> I voti di Roma-Cluj, Ibanez sontuoso

Roma, a Genoa torna Dzeko in attacco

Chiaramente ancora presto per dare indicazioni sulla probabile formazione giallorossa, anche se alcune certezze ovviamente già ci sono. In attacco ad esempio tornerà Edin Dzeko, in difesa uno Smalling che ieri ha giocato mezzora per continuare a migliorare la sua condizione atletica. Ci saranno ovviamente Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro, elementi sui quali Fonseca conta tantissimo. I dubbi? A destra, dove Bruno Peres rilancia la sua candidatura da titolare. E anche in difesa, dove uno tra Kumbulla e Ibanez rimarrà fuori. Scelta difficile, considerando che entrambi sono in grande forma.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League