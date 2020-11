Stadio Roma, sono settimane importanti per capire quale direzione prenderà la questione riguardante la costruzione del nuovo impianto giallorosso.

Negli ultimi periodi si sono diffuse notizie sul pressing di alcuni imprenditori romani nei confronti dei Friedkin, per convincerli a spostare il progetto dall’area di Tor di Valle. Tra le zone proposte in alternativa, vi erano quelle di Fiumicino e Tor Vergata, ma, come riportato oggi da “Milano-Finanza”, i nuovi proprietari del club capitolino, sarebbero intenzionati a procedere con il progetto lasciato in eredità da James Pallotta.

A questo proposito sembra che i Friedkin abbiano riallacciato i contatti con l’imprenditore ceco Radovan Vitek, il quale ultimamente ha definito l’accordo per l’acquisizione delle società facenti capo al gruppo Parnasi. Tra queste vi è anche Eurnova, che possiede i 140mila metri quadrati dell’area di Tor di Valle. Oltre allo stadio dovrebbe sorgere anche un business park, ovvero la parte del progetto che interessa di più a Vitek.

Stadio Roma, ripartono i contatti Friedkin-Vitek

Il business-park, infatti, dovrebbe essere totalmente appannaggio dell’imprenditore ceco. Sembrerebbe quindi che, già dall’inizio di questa settimana, i funzionari delle due parti in causa, stiano cercando di trattare affinché l’accordo stipulato inizialmente da Pallotta, possa restare in piedi.

Bisognerà soprattutto sciogliere il nodo riguardante il Comune e le spese di 300 milioni di euro, per le opere di urbanizzazione dell’area di Tor di Valle, fondamentali per rendere fruibile lo stadio.

Nel frattempo, il Campidoglio e la Regione dovranno trovare un’intesa per l’Accordo di Collaborazione sulla Roma-Lido. Un altro passo di vitale importanza, per l’ok definitivo al progetto da parte della Giunta. Un’approvazione che la sindaca Raggi ha promesso entro Natale.