Calciomercato Roma, assalto dalla Liga: la risposta dei giallorossi

Il calciomercato della Roma si arricchisce di voci nonostante alla riapertura delle trattativa mancano diverse settimane. La finestra dei trasferimenti si riaprirà a gennaio.

C’è un giocatore che i giallorossi hanno acquistato nello scorso mese di gennaio e che ora piace a molti club. Stiamo parlando di Roger Ibanez, che è arrivato nella capitale lo scorso 27 gennaio dall’Atalanta, dove tuttavia aveva visto pochissimo il campo. Dopo il lockdown Fonseca gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata alla grande. Oggi è sicuramente un giocatore molto importante della rosa ed è destinato ad un grande futuro.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Pau Lopez: la mossa vincente

Calciomercato Roma, no secco per la cessione di Ibanez

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rendimento del centrale brasiliano non sta passando inosservato, tant’è che in estate la Roma aveva già rifiutato un’offeta del Leicester di 20 milioni di sterline. Adesso però altri due club si sarebbero fatti avanti con una offerta di 30 milioni di euro, ovvero Siviglia e Atletico Madrid. Non c’è stata però alcuna esitazione da parte della società che ha rispedito le offerte al mittente, volendo puntare fortemente su un Ibanez che in pochi mesi è diventato un punto fermo della squadra di Fonseca. E che, considerando anche la sua giovane età, è destinato a diventare una colonna della Roma del futuro per molti anni.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League