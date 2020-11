Roma, Fonseca perde Dzeko ma aspetta due rientri

In casa Roma purtroppo si è tornati a parlare di positività al Covid. Edin Dzeko è il settimo calciatore giallorosso a essere colpito dal virus.

Ieri pomeriggio l’attaccante bosniaco ha annunciato la sua positività attraverso Instagram. Ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute, le sue condizioni sono buone anche se ieri ha avuto qualche linea di febbre. Non ci sono chiaramente indicazioni sul suo possibile rientro in campo, tutto dipenderà dall’evolversi della situazione. Ci sono giocatori che in pochi giorni si sono negativizzati e altri invece che hanno dovuto attendere parecchio prima di rivedere il campo. Dzeko sarebbe stato titolare contro il Genoa, ora Fonseca dovrà rivedere i suoi piani.

Roma, Fonseca aspetta il rientro di altri due elementi/h2>



Il tecnico portoghese aspetta anche altri giocatori che recentemente hanno avuto a che fare con il Covid, ovvero Diawara e Calafiori. Come riporta Il Corriere dello Sport per il mediano sono scaduti i 21 giorni previsti dal Ministero della Salute. Dunque isolamento finito, ora si attende la visita di idoneità per riprendere a lavorare sul campo. Stessa trafila che attende Calafiori, per il quale invece i 21 giorni previsti dal protocollo scadranno nella giornata di oggi.

