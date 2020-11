La Roma si avvicina alla trasferta sul campo del Genoa, match che sarà disputato domenica pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 15.

Una partita che arriva dopo la sonante vittoria arrivata in Europa League contro il Cluj e nella quale Fonseca avrebbe voluto schierare Edin Dzeko al centro dell’attacco. I piani dell’allenatore giallorosso sono saltati però ieri pomeriggio. Il centravanti bosniaco ha infatti annunciato la sua positività al Covid e dunque non potrà essere della partita. Impossibile stabilire i tempi di recupero, che saranno scanditi dall’evolversi della malattia e dagli esiti dei tamponi. L’augurio è ovviamente quello di rivedere Dzeko in campo al più presto.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, Pau Lopez: la mossa vincente

Roma, Carles Perez in dubbio

Quali opzioni per Fonseca contro il Genoa? Sulla carta la più semplice prevede Borja Mayoral al centro dell’attacco al posto di Dzeko. Anche se il tecnico portoghese potrebbe anche decidere una soluzione tattica diversa, con Pedro utilizzato come falso nueve. Ad ogni modo, come sottolinea Il Corriere dello Sport, la Roma spera di avere a disposizione anche Carles Perez per avere una alternativa di più in avanti. Lo spagnolo ha saltato il match di Europa League per un problema muscolare, si proverà quantomeno a portarlo in panchina.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League