Roma, a Genoa Fonseca ha deciso di affidarsi a lui

La Roma rifinirà oggi la preparazione in vista della trasferta che domani pomeriggio la vedrà impegnata sul campo del Genoa. Chi giocherà al posto di Dzeko?

Il centravanti bosniaco, leader dell’attacco giallorosso, non potrà essere della partita. Nel pomeriggio di ieri ha infatti annunciato la sua positività al Covid. Ragion per cui rimarrà fuori finchè i tamponi non daranno esito negativo. Nel frattempo rimarrà a casa, le sue condizioni di salute sono buone. Senza Dzeko dunque cambieranno i piani di Fonseca. In Europa League aveva deciso di lasciarlo fuori per riposare, ora deve scegliere il suo sostituto anche se non sembrano esserci molti dubbi.

Roma, a Genoa gioca Borja Mayoral



E’ chiaro che il tecnico portoghese dovrà valutare le condizioni fisiche dei suoi ragazzi dopo le fatiche di giovedì, ma – come sottolinea Il Corriere dello Sport – non sembrano esserci dubbi sul fatto che in avanti dovrebbe giocare Borja Mayoral. Lo spagnolo si è finalmente sbloccato in Europa, segnando le prime due reti con la sua nuova maglia. Finora non era sembrato a suo agio negli schemi di Fonseca, ma è logico attendersi un periodo di adattamento per un giocatore che arriva da un altro campionato. Il gol segnati sicuramente però sono stati una bella iniezione di autostima. La fiducia che la Roma ripone in lui è massima, per questo a Genoa dovrebbe esserci lui al centro dell’attacco, chiamato a non far rimpiangere Dzeko. Una occasione che Mayoral non dovrà farsi sfuggire.

