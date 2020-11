SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-ROMA – Nella settima giornata di campionato, la Roma di Paulo Fonseca sarà ospite del Genoa di Rolando Maran allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi. I giallorossi sono a caccia di continuità, dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina e quella per 5-0 di giovedì scorso contro il Cluj in Europa League, che è valsa l’allungo in vetta al Girone A della competizione europea.

LEGGI ANCHE —> Genoa-Roma streaming: come vederla in diretta su DAZN

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League

Genoa-Roma, le ultime

Il tecnico portoghese conferma le indiscrezioni della vigilia, schierando obbligatoriamente Borja Mayoral in attacco dal primo minuto dopo la positivtà di Edin Dzeko. A proposito di Covid-19, da segnalare anche un altro tampone positivo, quello del giovane portiere Boer. Oltre a lui non sarà del match nemmeno il giovane Tommaso Milanese, il quale, nonostante il tampone negativo di questa mattina, ha dovuto abbandonare la squadra perché ha dormito nella stessa stanza dell’estremo difensore. A difendere i pali ci sarà Pau Lopez, il quale prende il posto del malconcio Mirante, sarà la prima da titolare in stagione in Serie A.

LEGGI ANCHE —> Roma, quattro i calciatori giallorossi convocati dall’Italia

Formazioni ufficiali Genoa-Roma

GENOA (4-3-2-1): [in attesa di conferma] Perin; Ghiglione, Bani, Goldaniga, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Pjaca; Scamacca.

A disp.: Marchetti, Paleari, Masiello, Biraschi, Radovanovic, Czyborra, Pellegrini, Zajc, Behrami, Melegoni, Parigini, Destro.

All.: Maran

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Villar, Cristante, Darboe, Providence, Podgoreanu.

All.: Fonseca