Genoa-Roma, sciolto il nodo relativo al portiere

Genoa-Roma, il tecnico Fonseca sembra aver risolto il dubbio relativo al portiere, in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Genoa.

Secondo informazioni in nostro possesso, l’allenatore portoghese ha deciso di dare fiducia a Pau Lopez, che quindi prenderà il posto di Mirante, uscito malconcio dalla partita di domenica scorsa contro la Fiorentina.

Per l’estremo difensore spagnolo ci sarà quindi il debutto in questo campionato, dopo aver giocato da titolare le tre partite finora disputate in Europa League. Un’occasione di riscatto per Pau Lopez, che proprio a Genova contro i rossoblù, nella scorsa stagione, fu protagonista di un’ottima prestazione nella vittoria per 3-1 dei giallorossi.

