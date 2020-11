Genoa-Roma, Fonseca contento: “Vittoria di carattere”

Missione compiuta per la Roma di Fonseca, che contro il Genoa ottiene un’altra vittoria importante per la classifica e per il morale.

Continua la crescita del gruppo giallorosso, che privo del bomber Dzeko frenato dal Covid è stato trascinato dai suoi uomini più esperti e soprattutto da Mkhitaryan. L’armeno è stato l’autentico mattatore dell’incontro con una splendida tripletta. Anche Fonseca ovviamente è molto soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi.

Genoa-Roma, le parole di Fonseca

“E’ stata una vittoria di carattere della squadra, che ha avuto un atteggiamento e una determinazione forte. Abbiamo avuto tante occasioni per far gol e abbiamo subito nell’unica occasione concessa” ha detto l’allenatore giallorosso a DAZN a fine gara. “Dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, era importante dopo il terzo gol difendere bene. Io sono contento per la personalità e il carattere dei miei ragazzi” ci tiene a sottolineare. “Borja ha fatto una buona partita, ha lavorato tanto. Quando abbiamo con Cristante abbiamo fatto dei cambiamenti che ci hanno fare meglio in attacco. Ma lui ha fatto bene” dice il portoghese parlando di Mayoral.

Come al solito Fonseca non vuole porre obiettivi a lunga scadenza: “Pensiamo partita dopo partita, vogliamo fare meglio della prossima stagione”. E dopo le parole di elogio a Mkhitaryan e Pedro, chiusura sul ricorso per il match perso a tavolino contro il Verona, che verrà discusso domani: “E’ stato un errore dal quale non abbiamo tratto vantaggio, vediamo che succede”.

