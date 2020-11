Nella Roma che si è imposta sul campo del Genoa c’è un autentito mattatore, ovvero Mkhitaryan. Che ha messo la firma su tutte e tre le reti.

Una tripletta di quelle da ricordare per il calciatore armeno, che ha sfoderato tutto il suo repertorio per mettere ko i rossoblù di Maran e non far rimpiangere Dzeko, fermato da Covid. Una vittoria che consente alla Roma di continuare a scalare la classifica verso l’alto.

Genoa-Roma le parole di Mkhitaryan

Ai microfoni di DAZN l’armeno ha parlato della partita. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione ma abbiamo sbagliato, meno male che abbiamo segnato prima del riposo. Siamo molto contenti per questo successo, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo dimostrato personalità e abbiamo vinto” ha detto Mkhitaryan. Che rivela un aneddoto: “Ho parlato con Dzeko, mi ha detto “devi segnare oggi” e l’ho fatto. Abbiamo però bisogno di lui e speriamo che torni presto. Ogni giocatore è importante per la nostra squadra” sottolinea.

Per l’ex Arsenal è un grande momento: “L’anno scorso quando sono arrivato ho avuto due infortuni e non era il massimo per entrare in condizione. Ora sto facendo bene, posso mostrare le qualità che ho. Noi siamo una buona squadra, possiamo arrivare al livello che vogliamo e lavoriamo tanto per questo”.

