Genoa-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Genoa-Roma è uno dei match della settima giornata di Serie A che si giocherà domenica 8 novembre. Pronostici e probabili formazioni.

Trasferta in Liguria per i giallorossi di Paulo Fonseca, che dopo aver vinto agevolmente in Europa League contro il Cluj adesso inseguono l’ennesimo risultato positivo in campionato. In attesa che venga discusso il ricorso riguardo la sconfitta a tavolino patita contro il Verona. L’avversario da affrontare non è dei più semplici. Il Genoa ha perso in settimana in casa contro il Torino un recupero e adesso non può commettere più passi falsi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League

Genoa-Roma streaming, le formazioni probabili

Per quanto riguarda la formazione dei rossoblu in attacco il tecnico Maran dovrebbe dare ancora fiducia a Scamacca, cresciuto proprio nel vivaio giallorosso. Spazio anche all’ex Lazio Pandev, elemento indispensabile per la sua esperienza. In casa Roma non ci sarà sicuramente Edin Dzeko che è risultato positivo al Covid. Dunque spazio ancora a Borja Mayoral dal primo minuto, con alle sue spalle i rodati Pedro e Mkhitaryan. In difesa torna Smalling dal primo minuto mentre sulla fascia destra dovrebbe esserci spazio per Bruno Peres. La Roma ormai sembra aver trovato i giusti equilibri in campo, è in grande fiducia. Certo l’assenza di Dzeko è di quelle pesanti e bisognerà dosare bene le energie.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Pandev, Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.