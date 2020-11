Roma, un altro calciatore positivo al coronavirus

Roma, dopo il caso di Edin Dzeko, un altro calciatore giallorosso è risultato positivo al test del coronavirus.

Si tratta del portiere della Primavera Pietro Boer, convocato dal tecnico Fonseca per la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa. E’ stato lo stesso giovane a dare la notizia attraverso il proprio profilo Instagram con un post in cui ha scritto: “Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma”.

