Roma, contro il Genoa punto interrogativo tra i pali

La Roma si prepara a scendere in campo questo pomeriggio sul campo del Genoa per la settima giornata di serie A con un dubbio di formazione.

Non ci sono dubbi infatti per Paulo Fonseca per quanto riguarda l’attacco. Dzeko è fuori dai giochi dopo essere risultato positivo al Covid e dunque al suo posto ci sarà Borja Mayoral. Il vero punto interrogativo dell’undici titolare di oggi riguarda il ruolo di portiere. Dall’elenco dei convocati pubblicato ieri si evince come l’allenatore abbia chiamato quattro estremi difensori, ovvero Mirante, Lopez, Boer e Farelli. Una scelta precauzionale, ecco perché.

Roma, contro il Genoa gioca Pau Lopez?

Il portiere titolare Mirante, come riportato dal Corriere dello Sport, ha rimediato una botta nella partita di domenica scorsa contro la Fiorentina ed è in forte dubbio, visto che in settimana si è allenato poco. Per questo motivo oggi a difendere i pali della Roma potrebbe esserci nuovamente Pau Lopez, che sembra tornato su buoni livelli dopo che Fonseca gli ha concesso la vetrina europea. Una decisione arriverà probabilmente in extremis, ma Mirante potrebbe essere non rischiato contro i rossoblù.

