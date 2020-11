Roma, Genoa messo al tappeto: è Mkhitaryan show

La Roma ottiene un altro risultato importante, andando a vincere sul campo del Genoa nella settima giornata del campionato di serie A.

Ennesima prestazione positiva da parte degli uomini di Fonseca, che proseguono nel loro percorso di crescita. Quella contro i rossoblù di Maran non è stato un match semplice, perché Scamacca e compagni se la sono giocata a viso aperto, lasciando comunque poco spazio alle iniziative dei giallorossi. Borja Mayoral si è impegnato molto ma non è riuscito a pungere. Per fortuna però della Roma il pomeriggio della domenica è stato speciale per il suo numero 77, che si portato il pallone a casa dopo una straordinaria tripletta.

Roma, Mkhitaryan non fa rimpiangere Dzeko

Mkhitaryan è stato l’autentico mattatore dell’incontro, l’armeno ha trascinato la squadra alla vittoria sfoderando tutto il suo repertorio. Ci ha pensato lui a sbloccare il risultato con un colpo di testa ravvicinato nel recupero del primo tempo. Poi, dopo il pareggio del Genoa, ha sfruttato a meraviglia un assist di Bruno Peres per segnare il gol del nuovo sorpasso. Quindi ha messo il sigillo sulla partita con una rete spettacolare, in semirovesciata dopo un suggerimento al bacio di Pedro. Una giornata insomma da non dimenticare per l’ex calciatore di United e Arsenal.

