Ecco i voti di Genoa-Roma, gara della settima giornata di Serie A terminata da poco con il successo giallorosso

Penalizzata anche dall’infortunio a inizio gara di Spinazzola e dall’assenza di Dzeko, la Roma è stata sicuramente meno brillante rispetto alle ultime uscite in campionato e in Europa. Trascinata da un Mkhitaryan in stato di grazia, la squadra giallorossa ha avuto solamente pochissime sbavature dietro, causate quasi sempre da un Chris Smalling meno preciso del solito. Nonostante qualche scelta confusionaria, Bruno Peres ha regalato altri segnali positivi, compreso l’assist decisivo per il raddoppio dell’armeno. Sensazioni contrarie, invece, per Borja Mayoral, un vero e proprio fantasma a Marassi.

Tabellino e voti Genoa-Roma 1-3: Mayoral disastroso, Mkhitaryan top

Ecco i voti di Genoa-Roma assegnati dalla redazione di Asromalive.it:

GENOA: Perin 6.5; Biraschi 4.5, Masiello 5.5 (69′ Ghiglione 5.5), Bani 5, Criscito 5; Lerager 5 (81′ Destro sv), Radovanovic 4.5 (69′ Pellegrini), Rovella 5.5; Zajc 5.5 (81′ Badelj sv), Pjaca 6.5 (60′ Pandev); Scamacca 6.5. A disp.: Marchetti, Paleari, Czyborra, Goldaniga, Melegoni, Badelj, Behrami, Asoro, Parigini, Destro. All.: R. Maran.

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 5, Pellegrini Lo. 6.5 (87′ Villar sv), Veretout 6.5, Spinazzola sv (13′ Peres 6.5); Pedro 7, Mkhitaryan 9; Mayoral 4.5 (60′ Cristante 4.5). A disp.: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Villar, Darboe, Podgoreanu, Providence. All.: P. Fonseca.

Arbitro: Irrati.

Marcatori: 45′, 66′ e 85′ Mkhitaryan, 49′ Pjaca,