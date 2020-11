NOTIZIE AS ROMA RIENTRA ANCHE CALAFIORI – E’ sicuramente un periodo positivo quello della Roma di Paulo Fonseca, dopo il successo in Europa League contro il Cluj di giovedì scorso e quello di ieri a Marassi contro il Genoa di Maran, dove il mattatore della serata è stato Henrikh Mkhitaryam, autore di una tripletta, la sua prima in carriera.

Fonseca sorride, Diawara c’è

Notizie positive per il tecnico portoghese che arrivano anche fuori dal campo, visto che Amadou Diawara, dopo la positività al covid di qualche settimana fa, ha ripreso ad allenarsi a Trigoria, svolgendo un lavoro individuale. Oggi il centrocampista guineano ha effettuato il nuovo test di idoneità ed è pronto ad aggregarsi al gruppo già a partire dei prossimi giorni.

Coronavirus Roma, attesa per Calafiori

Situazione molto simile per Riccardo Calafiori, il giovane esterno sinistro infatti verrà valutato nei prossimi giorni e così come per Diawara, una volta ricevuto l’ok per l’idoneità sportiva sarà a disposizione di Fonseca, proprio adesso che Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra (verrà valutato nei prossimi giorni).