Roma, la mossa vincente di Fonseca che ha sorpreso tutti

La Roma contro il Genoa ha ottenuto l’ennesimo risultato positivo di questo periodo e ora i tifosi possono sognare in grande.

Non era semplice andare a vincere sul campo dei rossoblù di Maran, a caccia di punti salvezza e con una ottima organizzazione tattica. I giallorossi si sono presentati all'appuntamento senza il bomber Dzeko, fermato a casa dalla positività al Covid. Inizialmente Fonseca ha voluto dare fiducia, come sostituto del bosniaco, a Borja Mayoral. Che però non ha offerto una prestazione convincente. Spesso avulso dal gioco, si è impegnato molto ma non sembra ancora esse

Roma, la mossa tattica di Fonseca

In molti oggi sottolineano – anche il Corriere dello Sport – la mossa vincente di Fonseca. Che sarebbe potuta essere un vero e proprio boomerang. Si può vincere una partita togliendo dal campo il centravanti per inserire un centrocampista? La risposta è sì, perchè avanzando nel ruolo di punta Mkhitaryan il gioco della Roma è decollato e l’armeno ha messo a segno gli altri due gol della sua splendida hat-trick. Portando a casa non solo il pallone, come da prassi, ma consentendo anche alla Roma di portare a casa i tre punti. Per la felicità di Fonseca, la cui mossa tattica ha sorpreso molti ma si è rivelata vincente.

