Roma, la sosta può portare buone notizie a Fonseca

La Roma ha conquistato un’altra importante vittoria in campionato superando a domicilio il Genoa grazie alla tripletta di Mkhitaryan.

Oltre al successo c’è da sottolineare la prova di maturità della formazione giallorossa, che ha saputo soffrire ma anche esaltarsi nella fase offensiva grazie al talento dei suoi uomini più esperti. La Roma continua a rimanere imbattuta sul campo e per ora solo applausi per il lavoro di Paulo Fonseca, che con i suoi ragazzi sta continuando a crescere settimana dopo settimana. Ora c’è la sosta per gli impegni delle nazionali, uno stop che arriva in un momento propizio.

Roma, rientri dopo la sosta

Ci sarà modo per ricaricare le batterie, qualche giorno per tirare il fiato dopo un vero e proprio tour de force tra serie A ed Europa League. Ma ci sarà anche modo di recuperare chi finora è rimasto fuori. Si avvicina il momento del rientro per Diawara e Calafiori, costretti a fermarsi a causa della positività al Covid. Fonseca proprio sulle corsie esterne è in emergenza, visto che Santon è infortunato e Spinazzola ieri ha lasciato il campo anzitempo. Un risentimento muscolare che andrà tenuto d’occhio. Quindi per ora gli unici esterni a disposizione sarebbero Peres e Karsdorp: la sosta permetterà a Fonseca di avere dunque delle pedine in più.

