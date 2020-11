VERONA ROMA SENTENZA RINVIATA – Doveva essere oggi il giorno del giudizio per quanto concerne il ricorso presentato dal club capitolino a seguito del 0-3 a tavolino inflitto dal Giudice Sportivo nella prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. La Corte d’Appello però ha rinviato la decisione ai prossimi giorni.

Rinviata anche sentenza Juventus-Napoli

A cascata è stata rinviata di 24 ore anche la decisione sul ricorso presentato dal Napoli nella sfida non giocata (ma persa a tavolino) contro la Juventus. La camera di consiglio della Corte Sportiva d’Appello, infatti ha dato oggi spazio alla memoria difensiva dell’Avvocato degli azzurri, Grassani, che ha premuto sulla legittimità dei documenti arrivati dall’ASL.

Comunicato ufficiale FIGC

“Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre”.

“I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori“, chiude la nota.