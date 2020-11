Calciomercato Roma, il terzino a caccia del rinnovo

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa guarda già oltre la sosta e in questa fase si gode i complimenti per un inizio di stagione davvero positivo.

In pochi si sarebbero aspettati una posizione di classifica così alta per la squadra di Paulo Fonseca, che è invece imbattuta sul campo e spera anche di riuscire a cancellare la sconfitta patita a tavolino contro il Verona. Al tecnico portoghese va dato il merito di essere riuscito a costruire un gruppo solido, che segue al meglio le sue direttive. E anche di aver dato fiducia a giocatori che sembrano poter essere poco utili alla causa e che invece si sono rigenerati sotto la sua guida.

LEGGI ANCHE — >Voti Genoa-Roma 1-3, super Mkhitaryan. Mayoral non pervenuto

Calciomercato Roma, Bruno Peres a caccia del rinnovo

E’ il caso ad esempio di Bruno Peres, che è tornato nella capitale nello scorso mese di gennaio ed è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella rosa giallorossa. Il Corriere dello Sport sottolinea come il suo rendimento sia merito di un nuovo stile di vita da parte del brasiliano, molto più attento ai comportamenti e anche al regime alimentare. Fonseca lo utilizza a destra ma anche a sinistra, dove nell’ultimo match contro il Genoa ha sfornato un assist al bacio d’esterno per Mkhitaryan. Un giocatore dunque che tornerà utile per tutta la stagione, che potrebbe essere la sua ultima in giallorosso visto che il suo contratto è in scadenza. Ma chissà che le buone prestazioni non possano convincere il club a prolungargli l’accordo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, un osservato speciale in Europa League